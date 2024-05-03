أول رد من نيشان على صدور قرار حبسه في سبّ وقذف ياسمين عزّ

كشف الإعلامي اللبناني نيشان عن وصوله إلى مدينة دبي، مساء اليوم الخميس؛ لتصوير حلقة تلفزيونية، وذلك في أول رد له على تصريحات الإعلامية ياسمين عز وكشفها عن انتصارها عليه قضائيا.

وأعلنت ياسمين عز قبل قليل، أنها كسبت القضية التي رفعتها ضد الإعلامي اللبناني نيشان في دبي، لافتة إلى أنها أرادت أن يكون الخبر مفاجأة له.

وردا على تصريحات ياسمين، كتب نيشان عبر حسابه الرسمي في "إكس": "‏وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا، الطّقس مُمتِع في دانة الدُّنيا"، في إشارة إلى أنه لم يتم القبض عليه أو حبسه.

واحتفلت ياسمين عز بانتصارها على نيشان قضائيا، وحصولها على حكم ضده بالحبس والغرامة المالية الكبيرة، مضيفة خلال برنامجها التلفزيوني: "رفعت قضية على نيشان في مصر، والقضية أخدت مجراها وتم تحديد جلسة لها لنظرها في المحكمة".

وتابعت ياسمين عز: "أنا كنت قاصدة أقوله المفاجأة دي بعد ما كسبت قضيتي في دبي وعلى قد ما عمل حوارات على قد ما هياخد قضايا كثيرة".

وأشارت الإعلامية المصرية إلى أن الحكم صدر بحق نيشان في يوم 29 أبريل الماضي، لافتة إلى أنها ستتبرع بمبلغ التعويض "الكبير" الذي حصلت عليه لأوجه الخير، مؤكدة أنها لا تبحث عن أموال، وأنها قامت بمقاضاته للخوض في أخلاقها، بحسب قولها.