أغنية سعودية تحصد ملايين المشاهدات خلال ساعات من نشرها (فيديو)

حققت أغنية سعودية جديدة، تتحدث عن أهمية الحفاظ على البيئة، ملايين المشاهدات في غضون ساعات من نشرها.

وتحمل الأغنية عنوان "أرضنا مستقبلنا"، وقد أداها طفل وطفلة في مقتبل العمر، بمشاركة نحو 30 طفلًا صغيرًا آخرين.

والجزء الأكبر من كلمات الأغنية باللغة العربية، بجانب مقطع قصير باللغة الإنكليزية.

كما ارتدى الأطفال في الأغنية أزياء شعبية وتراثية تمثل العديد من دول العالم؛ ما أضفى طابعًا عالميًّا على الأغنية.

ونشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الأغنية على حسابها في موقع "إكس"، لتصل بعد أقل من يومين إلى نحو 10 ملايين مشاهدة.