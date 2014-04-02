حقيقة افتتاح أول نادي تعري "ستربتيز" في القاهرة

القاهرة (خاص) من محمود كامل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر افتتاح أول نادي تعري"ستربتيز" في مصر بمنطقة الزمالك بالقاهرة وتحولت تعليقات النشطاء إلى حالة من الجدل والسخرية والامتعاض في آن واحد.

ووصل الأمر إلى قيام المنتمين للإخوان باستغلال الخبر بشكل سياسي لمعارضة عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي.

وكان موقع "كايرو سين" قد نشر خبراً باللغة الإنجليزية يؤكد أنّ نادي التعري العالمي Stringfellows سيقوم بافتتاح فرع في مصر لينضم لفروعه المنتشرة في لندن ونيويورك وباريس، وأكد الخبر أنّ النادي سيتم افتتاحه خلال أسابيع بشارع 26 يوليو/تموز بالزمالك على أن يضم راقصات مصريات ودوليات.

وقال الخبر إنّ معظم الفتيات على خشبة المسرح سيكن من المصريات ليكون للمكان نكهة محلية حقيقية.

وأضاف الخبر أنه على الرغم من منع نوادي التعري في مصر نظراً للتقاليد الدينية والأخلاقية إلا أنّ أصحاب النادي يرون أنّ افتتاحه في هذا الوقت مناسب جداً في مصر، وأنهم متحمسون لإطلاقه.

الطريف أن كثير من المواقع الإخبارية الشهيرة والعريقة نقلت الخبر عن الموقع قبل أن تخرج داليا عوض مدير الموقع، وتؤكد أنّ الخبر ليس إلا كذبة أبريل.

وقالت: "كل من نقل الخبر لم يكلف نفسه عناء التدقيق في الصياغة الإنجليزية لأنه كتب في مضمونه أنه كذبة ولا يمكن أن تسمح مصر أن تفتح نادياً للتعري على أرضها".