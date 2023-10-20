تضامنًا مع الفلسطينيين.. إلغاء مهرجان قرطاج السينمائي

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، أمس الخميس، إلغاء الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي كانت مقرّرة من 28 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر، تضامنًا مع الفلسطينيين.

ويشكّل هذا المهرجان المكرّس للمخرجين العرب والأفارقة ملتقى ثقافيًّا سنويًّا رئيسًا في تونس.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية "تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارًا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".

وتونس التي استضافت على أراضيها بين العامين 1982 و1994 منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بعد خروجها من لبنان، تُعتبر منذ أمد بعيد داعمًا أساسيًّا للقضية الفلسطينية.

ونُظّمت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة من البلاد؛ تنديدًا لضربة سقط فيها وفقًا للسلطات المحلية مئات القتلى في باحة مستشفى في مدينة غزة، مساء الثلاثاء.