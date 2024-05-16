مصر.. كشف ملابسات فيديو استعراض السيارات والداخلية تعلق

كشف بيان لوزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل، ويتضمن حركات استعراضية تتسم بالتهور لعدد من الأشخاص بسياراتهم.

وأثار المقطع المصور حالة استنكار واسعة، خاصة أنه جرى بالقرب من طرق رئيسة، وكاد يعرض المارة والسيارات الآخرى للخطر؛ ما جعل متابعين ونشطاء يطالبون بسرعة ضبط أصحاب هذا السلوك الذي وصِف بـ"المستهتر".

وقال بيان الوزارة إنه تم فحص عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستغرام تضمنت قيام سائقي سيارات بالقيادة بسرعة عالية، بالإضافة إلى قيامهم ببضع حركات إستعراضية من شأنها تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأوضح البيان أنه تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها وعددها 5، وسائقيها "المقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء – الإسماعيلية"، كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه والمقيم بمحاقظة شمال سيناء، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية.

وختم البيان بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين وسياراتهم.