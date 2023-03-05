بعد طردهما من منزلهما.. أين سيقيم هاري وميغان في حال زيارة بريطانيا؟

وتردد أن هاري وميغان ماركل ذهلا من قرار الملك بطردهما من منزلهما في المملكة المتحدة، وقال مصدر مقرب من الزوجين إن هاري وميغان غاضبان بسبب قرار تشارلز، إذ وصفاه بـ "العقوبة القاسية".

وأشارت التقارير إلى أنه قدم مفاتيح منزل "فروغمور" إلى شقيقه الأمير أندرو، ويعارض أندرو هذه الخطوة؛ لأنه لا يريد تقليص حجم ملكيته الحالية المكونة من 30 غرفة نوم.

وكانت منحت الملكة إليزابيث الراحلة، هاري وميغان منزل فروغمور الريفي المكون من خمس غرف كهدية زفاف في 2018 وقاما بتجديده بقيمة 2.4 مليون جنيه إسترليني قبل الانتقال إليه، لكنهما أمضيا فيه ستة أشهر فقط قبل انفصال الثنائي عن العائلة المالكة في عام 2020.

في السياق، تلقى دوق ودوقة ساسكس دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز في مايو المقبل، لكنهما لم يؤكدا ما إذا كانا سيحضران أم لا.

وأكد الأمير هاري أنه تلقى بريدًا إلكترونيًّا من والده حول الحدث المرتقب، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن يتم التتويج في الـ6 من مايو المقبل في اليوم ذاته الذي يحتفل فيه الأمير هاري بعيد ميلاد ابنه الرابع، ارتشي.