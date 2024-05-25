ياسمين صبري تصدم متابعيها بصورة "دون فلتر"
ظهرت الفنانة ياسمين صبري في صورة جديدة أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها كثيرون "صادمة"، لأنها ظهرت فيها بصورتها الحقيقية كما هي دون إخضاع الصورة لبرنامج " فوتوشوب" أو استخدام أي نوع من "الفلاتر" في معالجتها.
والتقطت الصورة في حفل ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي، إلا أنه لوحظ أن ياسمين سارعت بنشر نفس الصورة مرة أخرى عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، لكن بعد استخدام "الفلتر"، مما جعل كثيرون يعتبرون أنهم بإزاء مقارنة واضحة بين "الأصل" و"الصورة أو بين "الحقيقة" و"الخداع".
وذهبت كثير من التعليقات إلى أن جمال ياسمين "عادي للغاية" ولا ينطوي على أي شيء "خارق للعادة" بدليل الصورة غير المفلترة. وفي المقابل، أكدت تعليقات أخرى أن الفنانة "فاتنة الجمال" بكل أحوالها، وجذابة، وقادرة على خطف الأعين سواء باستخدام الفلاتر أو دونها.
وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي فستانًا لامعًا دون أكمام من تصميم جان بيير خوري.
وكان مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر هاجم الفنانة المصرية قبل أيام، على خلفية فستان "استعارته" منه لتظهر به في مهرجان البحر الأحمر في دورته الأخيرة والتي نُظمت في مدينة "جدة" أخيرًا، واصفًا إياها بأنها "تفتقر للاحترام والمصداقية".