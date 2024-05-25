ياسمين صبري تصدم متابعيها بصورة "دون فلتر"‎

والتقطت الصورة في حفل ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي الدولي، إلا أنه لوحظ أن ياسمين سارعت بنشر نفس الصورة مرة أخرى عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، لكن بعد استخدام "الفلتر"، مما جعل كثيرون يعتبرون أنهم بإزاء مقارنة واضحة بين "الأصل" و"الصورة أو بين "الحقيقة" و"الخداع".

وذهبت كثير من التعليقات إلى أن جمال ياسمين "عادي للغاية" ولا ينطوي على أي شيء "خارق للعادة" بدليل الصورة غير المفلترة. وفي المقابل، أكدت تعليقات أخرى أن الفنانة "فاتنة الجمال" بكل أحوالها، وجذابة، وقادرة على خطف الأعين سواء باستخدام الفلاتر أو دونها.