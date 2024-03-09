"يحبس الأنفاس".. انهيار مبنى في الإسكندرية يسفر عن ضحايا (فيديو)

وبدأت القصة بورود بلاغ إلى مديرية أمن الإسكندرية يفيد بسقوط عقار بمنطقة الورديان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، كما انتقلت قيادات حي الورديان إلى المكان.

وانتشلت الحماية المدنية 4 قتلى تم نقلهم للمشرحة، وهم أحمد فخر الدين، وهالة فخر الدين، وتامر أحمد فخر الدين، وعطيات محمد كمال الدين.

كما أصيب 2 آخرون، نُقلا إلى إحدى مستشفيات الإسكندرية، فضلاً عن تحطم بعض السيارات بسبب تواجدها تحت العقار.

وكشفت التحريات أن العقار بناء قديم، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، بعض طوابقه مأهولة بالسكان، فيما انهار معظمه عدا أجزاء من محلات الطابق الأرضي.