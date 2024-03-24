الشريف الإدريسي.. أطلس العالم و"أبو الجغرافيين"

ارتبط اسم الشريف الإدريسي بعلوم الجغرافيا، وأساسا بوضع أول خريطة عالمية صحيحة مبنية على الأصول العلمية والحقائق الفنية الثابتة في زمانه؛ إذ كانت متقدمة بشكل كبير وأعطت الأسس المتينة للتعرف على العالم.

وولد أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدريس، الذي لقب بـ "الشريف الإدريسي" في مدينة سبتة المغربية عام 1100 ميلاديا، لكن لا يُعلم شيء عن أحواله في تلك المدينة ولا عن نشأته فيها، ولا عن الشيوخ الذين تلقى العلوم عنهم.

غير أنّ المعروف أنه رحل إلى قرطبة وتلقى العلم فيها؛ إذ كانت من أكبر مراكز الثقافة العربية الإسلامية في عصره.

من الأندلس إلى المغرب

ويقول المؤرخ المصري الراحل، محمد عبد الغني حسن، في كتابه "الشريف الإدريسي" إنّ "مقام الإدريسي في قرطبة أتاح له أن يجعل منها نقطة انطلاق لجولات كثيرة في الأندلس، كما أتاحت له إقامته في سبتة أن يجعل منها منطلقا لرحلاته إلى بلاد المغرب التي يصفها وصف الخبير".