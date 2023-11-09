في حادثة مروعة.. أم تدهس طفلها عن غير قصد

دهست أم من بيلاروسيا طفلها البالغ من العمر 5 أعوام أثناء صعوده إلى السيارة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظة المروعة، للطفل الذي وقف عند الباب الخلفي لسيارة والدته، وبينما كان يحاول الصعود إلى مقعده، انطلقت الأم مسرعة، فانزلق طفلها تحت العجلات.

وبيّن الفيديو الأم المصدومة التي نزلت من السيارة دون إيقافها؛ ما أدى لاصطدامها بحائط على جانب الطريق.

من جانبها، نشرت الشرطة فيديو عبر موقعها الإلكتروني، تحذيرًا للآباء، كي يكونوا أكثر حرصًا عند السفر مع أطفالهم.