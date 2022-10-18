97 فيلما من 52 دولة.. "القاهرة السينمائي" يكشف تفاصيل دورته المقبلة



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 44، في مختلف التظاهرات، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأوضحت إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الأفلام المشاركة في الدورة الجديدة يبلغ 97 فيلما بينها 79 فيلما روائيا طويلا، و18 فيلما قصيرا.

كما يعرض المهرجان نحو 10 أفلام تعد من كلاسيكيات السينما، ومن بينها أفلام مصرية منها الاختيار من إخراج يوسف شاهين عام 1970، و"أغنية على الممر" من إخراج علي عبد الخالق، وإنتاج عام 1972، و"يوميات نائب في الأرياف" من إخراج توفيق صالح عام 1969.

كما أشارت إدارة المهرجان إلى أن عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 57 فيلما، فيما يصل عدد الدول المشاركة في المهرجان هذا العام إلى 52 دولة.

وكشفت إدارة المهرجان عن البوستر الدعائي للدورة الجديدة، حيث يظهر رقم الدورة المنتظرة على البوستر على هيئة رجل وامرأة يلتقيان.

وأوضح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة، فكرة البوستر، حيث قال إنه في بداية عمله بالمهرجان تناقش مع فريق العمل لتحديد ملامح الدورة، حيث تساءل حينها عن الخطوات الجديدة التي يجب اتخاذها، في ظل مشهد يسيطر عليه شبح حرب دولية غيرت المشهد الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل مباشر علينا محلياً.

وتابع "فهمي" أنه من خلال تلك المناقشة جاء المفهوم الأساسي للدورة، والذي يركز عليه البوستر الرسمي للمهرجان: "السينما كجسر بين الثقافات"؛ فالحرب والسياسة تفرق والفنون تصل ما تفرقه الحروب، والفن لغة عالمية وملك للجميع.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية كلا من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو من المكسيك، والممثل سمير قواسمي من فرنسا.

فيما تضم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الكاتب بين شاروك من المملكة المتحدة، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة هدى إبراهيم من فرنسا.

وتضم لجنة تحكيم "مسابقة آفاق السينما العربية" الممثل ميشيل كمون من لبنان، والمنتجة مفيدة فضيلة من تونس، ومصممة الملابس ريم العدل من مصر.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كلا من المخرج مايكل أنجلو فرامارتينو من إيطاليا، وهو رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والمنتج والسينارست أحمد عامر من مصر، والممثلة ريم تركي فرنسا / تونس.

أما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي فتضم كلا من الممثل المصري أحمد مجدي، والمبرمجة دوروتا لِخ من بولندا، والممثلة نور من لبنان.