نجا بأعجوبة.. نمر يحاول افتراس حارس بعدما أصاب سيدتين (فيديو)

نجا أحد أفراد فريق الحماية البرية في كشمير من موت محقق بين أنياب نمر مفترس هاجمه خلال محاولته السيطرة عليه عقب هجومه على السكان.

وأصاب النمر المفترس سكان إحدى البلدات في كشمير بحالة من الرعب بعد هجومه المتكرر عليهم وإصابته سيدتين بجروح، ما اضطر السكان للجوء إلى مسؤولين من الحياة البرية.

وتجرأ الحارس ودخل على النمر بيديه العاريتين دون استخدام أي وسيلة مساعدة أو سلاح محاولاً السيطرة عليه، إلا أن النمر هاجمه وعض يده، قبل أن يتدخل السكان من أجل محاولة إنقاذه من الموت.

واستعان بعض السكان رجالاً ونساء بالعصي لضرب النمر الهائج أملاً بافتكاك يد الحارس من بين أنيابه، وهو ما نجحوا فيه أخيراً بعد عدة محاولات، حسب ما ظهر في مقطع مصور جرى تداوله.