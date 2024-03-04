موظف في "بوينغ" تفاجأ بأنه على متن "737 ماكس".. فماذا فعل؟

تفاجأ راكب كان على وشك السفر من سياتل إلى نيوجيرزي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه على متن طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ذائعة الصيت مؤخراً، بسبب المشاكل التي واجهتها.

وكان إيد بيرسون، الموظف السابق في شركة "بوينغ" قد حجز تذكرة سفر عبر خطوط ألاسكا الجوية، في مارس الماضي، وتأكد حينها أنه لن يسافر على متن "737 ماكس"، بل كان موافقاً على أي شيء سوى تلك الطائرة.

وكانت "بوينغ 737 ماكس" قد واجهت العديد من المشكلات الإنتاجية، منذ عام 2018، آخرها كان في يناير الماضي حين انفصل باب مخرج الطوارئ في إحدى الطائرات خلال رحلة جوية.

وقال بيرسون في لقاء مع شبكة CNN البريطانية: "بعد أن صعدت إلى الطائرة اعتقدت أنها جديدة نوعاً ما، ثم جلست وقرأت على بطاقة الطوارئ أنها من طراز ماكس".