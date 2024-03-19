تفاعل لافت مع أغنية الجسمي "أسمراني" بعد ترجمتها إلى لغة الإشارة (فيديو)

حصدت أغنية "أسمراني" لحسين الجسمي بعد ترجمتها إلى لغة الإشارة تفاعلا لافتا؛ بسبب ما تنطوي عليه من حالة مبهجة وكلمات تدعو إلى التفاؤل.

وقام بيشوى عماد، مترجم الأغنية، بطرح الأغنية مترجمة على حسابيه في "فيسبوك" و"إنستغرام"، وسط تعليقات ومشاركات كثيفة.

ويظهر المترجم في الفيديو وهو يتفاعل مع اللحن والكلمات بصورة شديدة الاندماج والابتسامة تعلو وجهه؛ ما جعله يحظى بإشادة الكثيرين.