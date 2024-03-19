تفاعل لافت مع أغنية الجسمي "أسمراني" بعد ترجمتها إلى لغة الإشارة (فيديو)
حصدت أغنية "أسمراني" لحسين الجسمي بعد ترجمتها إلى لغة الإشارة تفاعلا لافتا؛ بسبب ما تنطوي عليه من حالة مبهجة وكلمات تدعو إلى التفاؤل.
وقام بيشوى عماد، مترجم الأغنية، بطرح الأغنية مترجمة على حسابيه في "فيسبوك" و"إنستغرام"، وسط تعليقات ومشاركات كثيفة.
ويظهر المترجم في الفيديو وهو يتفاعل مع اللحن والكلمات بصورة شديدة الاندماج والابتسامة تعلو وجهه؛ ما جعله يحظى بإشادة الكثيرين.
وتقول كلمات الأغنية: "ابن نكته يقطعك / وأما يزعل يوجعك \ وأما تستجدع معاه / ده إللي للسما يطلعك / أسمراني عيونه سمرا / واد جدع راضي ورجولة / فهلوي يفهمها طايرة / يدخل القلب بسهولة".
وقالت إحدى المعلقات: "ايه الجمال دا بتخلينا نشوف الاغنية ونسمعها بطريقة جديدة". وأضافت أخرى: "انت حببت الناس في لغة الإشارة ربنا يفرحك اد ما بتفرح الناس".
ويعد بيشوى عماد أصغر مترجم لغة إشارة معتمد في مصر، ويبلغ من العمر 22 عاما، وحقق شهرة كبيرة بعد ظهوره في احتفالية "كتف بكتف" لمتَحدّي الإعاقة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يترجم أغنية "إيه اليوم الحلو ده" للفنان أحمد سعد. وينتمى والدا عماد وشقيقته إلى أصحاب الإعاقة السمعية.