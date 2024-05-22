تقنية "القبضة العبقرية" لتهدئة الأطفال حديثي الولادة في دقائق (فيديو)
قد يكون أمرًا مربكًا للغاية إذا كان طفلك حديث الولادة يصرخ من الألم بسبب الغازات أو المغص، خاصة إذا كنت لا تعرفين ما يجب عليك فعله لمساعدته.
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يساعد تدليك طفلك بلطف أثناء استلقائه على ظهره في تخفيف الغازات الزائدة، ولكن إذا كنت لا تعرفين أسلوبًا أفضل، فقد يجعلك ذلك تشعرين بالعجز قليلًا.
لكن لحسن الحظ، قامت دانييل آن مانتون كيلي، وهي أم لأربعة أطفال، وتقدم نصائح ودعم الأبوة والأمومة عبر الإنترنت، بمشاركة مقطع فيديو على تيك توك، بعرض طريقة حمل الأطفال حديثي الولادة لجعلهم أكثر راحة، وهو ما تعلمته من طبيبة عظام تدعى لوسي، وتساعد تلك الطريقة على إيقاف آلام حديثي الولادة الناجمة عن الغازات في دقائق.
ويقال إن هذه التقنية، التي تفترض الوقوف والطفل بين ذراعيك وتحريك ساقيه بلطف، تساعد على الهضم، وتتركه أكثر راحة. ووفقًا للوسي، من الضروري القيام بذلك عندما يكون الأطفال غير قادرين على الزحف أو المشي بمفردهم، ولذلك فهم بحاجة إلى القليل من المساعدة في تلك الحركة.
ومنذ إعادة تحميله، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 1.9 مليون مرة، واتفق العديد من الآباء على أنهم يتمنون لو عرفوا هذه التقنية سابقًا. وقالت إحدى الأمهات: "أتمنى لو عرفت هذا مع ابني لقد كان يعاني المغص الشديد".
وعادة ما يبكي حديثو الولادة كثيرًا من المغص، دون سبب واضح. ويمكن أن يكون هذا أمرًا شائعًا، إلا أن هذا ينتهي ويتحسن خلال ثلاثة أو أربعة أشهر. لكن يمكن للوالدَين استخدام الأدوية أو التحدث إلى الطبيب العام إذا كانا قلقين.