تقنية "القبضة العبقرية" لتهدئة الأطفال حديثي الولادة في دقائق (فيديو)

قد يكون أمرًا مربكًا للغاية إذا كان طفلك حديث الولادة يصرخ من الألم بسبب الغازات أو المغص، خاصة إذا كنت لا تعرفين ما يجب عليك فعله لمساعدته.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يساعد تدليك طفلك بلطف أثناء استلقائه على ظهره في تخفيف الغازات الزائدة، ولكن إذا كنت لا تعرفين أسلوبًا أفضل، فقد يجعلك ذلك تشعرين بالعجز قليلًا.

لكن لحسن الحظ، قامت دانييل آن مانتون كيلي، وهي أم لأربعة أطفال، وتقدم نصائح ودعم الأبوة والأمومة عبر الإنترنت، بمشاركة مقطع فيديو على تيك توك، بعرض طريقة حمل الأطفال حديثي الولادة لجعلهم أكثر راحة، وهو ما تعلمته من طبيبة عظام تدعى لوسي، وتساعد تلك الطريقة على إيقاف آلام حديثي الولادة الناجمة عن الغازات في دقائق.