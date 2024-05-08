باكستاني ينام أسفل شاحنة تسير على طريق سريع في السعودية (فيديو)

أثار شخص من الجنسية الباكستانية جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقطع مصور وهو ينام أسفل شاحنة تسير على الطريق في أحد شوارع السعودية، بحسب ناشطين.

وانتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه شخص، قالت حسابات وأشخاص إنه من الجنسية الباكستانية، ينام مستلقياً أسفل شاحنة تسير مسرعة على أحد الطرقات.

وتعجب مصور المقطع من فعل الرجل مجهول الهوية وعلق على تلك الواقعة بقوله: "شعب باكستاني ما في خوف".

وتباينت ردود الفعل على ذلك المقطع وما تضمنه من مشهد غريب بطله الرجل الباكستاني، وانقسم المعلقون ما بين متعجب وما بين مستنكر لتلك الفعلة لما تسببه من خطر على حياته.