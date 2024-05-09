أول ظهور لمحمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان (فيديو)

ظهر الفنان السعودي محمد عبده، للمرة الأولى، بعد إعلانه إصابته بسرطان البروستاتا، في مقطع مصور جديد، لتهنئة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأطل محمد عبده على جمهوره في أحدث ظهور له، في مقطع نشرته قناة روتانا وتداوله ناشطون، لإرسال تهنئته للهندي، بمناسبة حفل زفاف نجله فواز.

وقال عبده، الذي بدأ مقطعه بأبيات شعرية رافقت لقطات من حفل الزفاف: "مبروك يا آل الهندي كلكم مبروك أعمال وخوال، مبروك يا أبو فواز يا حبيبي، اعذرني والله لو أقدر أركب بساط الريح وأجيك".

وختم محمد عبده والتأثر بادياً عليه، قائلاً: "ألف مبروك يا حبايبي، ألف مبروك، الله يهنيكم ويسعدكم، ويرزقكم الذرية الصالحة، آمين".