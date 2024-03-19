ماجد المهندس: تعرضت للتنمر على صوتي وتم رفضي وطردي (فيديو)

كشف الفنان السعودي، عراقي الأصل، ماجد المهندس، عن تعرضه للتنمر على صوته في الصغر في مرحلة المدرسة واستمر معه الأمر حتى بلغ مرحلة الشباب.

وأكد أنه تعرض للتنمر والاستهزاء بصوته حتى من كبار الملحنين، وتعرض للرفض في اختبارات الإذاعة والتلفزيون في العراق، كاشفاً عن طرده من جانب أحد الملحنين المعروفين.

وقال ماجد المهندس في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب إنه تعرض لموقف "مضحك مبك" حين التجأ إلى الملحن العراقي علي سرحان، وقال له "أريد الغناء وأشعر أن بداخلي فناناً فأخذني إلى واحد من أهم عازفي الناي في الوطن العربي".

وتابع: "أخذني إلى خضر الياس وهو من أهم عازفي الناي، وسألني أين تعزف وأين تغني، وأنا لم أكن أعزف وكنت أريد الغناء، ولم أكن أعرف الطبقات، فأعطاني طبقة عالية وأخطأت في الطبقات، فألقى الناي وطردني، وكانت تلك واحدة من صدمات حياتي".