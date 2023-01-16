"اليونسكو" تكافئ العود السوري.. عندما تنتصر الموسيقى على الحرب

ووفقا للمصادر التاريخية، فإن أول عازف لآلة العود القريبة من شكلها الحالي هو "ابن سريج"، ولمعت في ما بعده أسماء عدة برعت في العزف عليها كإسحق الموصلي وابراهيم المهدي وزرياب، قبل أن تبرز أسماء بارزة في العقود الأخيرة مثل فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ووديع الصافي وغيرهم.

وكان للعود تسميات مختلفة في التراث العربي منها "المعزاف"، مثلاً، وهو كان له وجه ورقي. وعندما بُدِّل هذا الوجه بوجه خشبي في فترات لاحقة سميت بالعود.

وتطورت الآلة كثيرا عن أشكالها القديمة، وأدخلت عليها تعديلات كثيرة، فكانت في البداية وترين، ثم أضيف إليها وتران آخران. ويعود الفضل إلى زرياب، الموسيقي الذي عاصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، في إضافة الوتر الخامس، لتحافظ الآلة على هذا الشكل إلى الآن.

وعرفت دمشق الكثير من المحلات التي تخصصت في صناعة العود وكانت تتواجد خصوصا في حيي زملكا وجوبر، شرق دمشق، وهما الحيان اللذان شهدا اعنف المعارك؛ ما دفع باصحاب تلك المحال إلى إغلاقها، وكذلك كانت ثمة مشاغل لصناعة هذه الآلة في سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية، وسط دمشق.

وقبل اندلاع الأزمة في سوريا كان عدد مشاغل صناعة العود في هذا البلد يربو على العشرين، أغلبها في دمشق مع بعض المشاغل القليلة في حلب وحماة، لكن لم يبق منها سوى أربعة مشاغل في دمشق، حسب آخر التقارير.

خشب الورد والأبنوس

ويعتبر الخشب المادة الأساس في صناعة العود، وهي تقسم إلى أجزاء وفق مقاسات دقيقة وتخضع لعمليات كيميائية مدروسة ليستخرج منها ما يسمى "طاسة العود" أو صندوق الصوت، ووجه أو صدر العود، والزند مع امتداد له يسمى الكوع الذي تثبت عليه المفاتيح المعروفة في لغة صناعها "بالملاوي" التي يستخدمها العازفون، للحصول على النغمة الأجمل، عن طريق التحكم بشد الأوتار.

ويجتهد صناع هذه الآلة بتزيين الزند وأجزاء أخرى من الآلة بزخارف ونقوش وموزاييك من الصدف والعاج ذات أشكال جميلة، تشير الى براعة الصنعة.

وإضافة إلى جودة الصناعة، فإن الخشب المستخدم في صناعة الآلة يلعب دورا في تحديد سعرها، والنوع الأغلى هو العود المصنوع من خشب الورد والابنوس والدلب.

وتبلغ اليوم قيمة العود في الأسواق ما بين 200 دولار أميركي إلى 500 دولار كحد وسطي، لكن قد ترتفع قيمته لأكثر من ذلك بحسب جودة الخشب والنقوش والزخارف وغيرها من التفاصيل الصغيرة التي يعرفها الموسيقيون.

الصوت يرق كلما عتق العود

وللعود خمسة أوتار ثنائية، تصنع الأوتار الثلاثة الأولى من البلاستيك، في حين يصنع الوتران الرابع والخامس من خيوط الحرير، ويلف عليها سلك ناعم من النحاس، ولهذه الأوتار تسميات أقرب إلى الفارسية فتسمى من الأسفل إلى الأعلى: "كردان، نوى، دوكاه، عشيران، اليكاه".