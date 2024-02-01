الزجاج اليدوي السوري.. تراث عالمي يواجه شبح الاندثار

يشكل "التراث اللامادي" هوية الدول، ويسهم في تأريخ حياتها، ومن ذلك "نفخ الزجاج" في سوريا التي احتفلت، مؤخرًا، في خان أسعد باشا في العاصمة دمشق، بإدراج الزجاج المنفوخ اليدوي السوري على لائحة التراث الإنساني.

وفي معرض بعنوان "جمال التكوين وعراقة الصنعة" أكدت وزيرة الثقافة لانا مشوح أن سوريا لديها الكثير من عناصر التراث التي تعاني من مشكلة بسبب الحرب وأجواء الحصار المفروضة، وقالت: "هناك مواد أولية من الصعب تأمينها، ونقص في الكهرباء والوقود، وكل هذا وغيره يؤثر على الحرفيين".

ونجحت سوريا، نهاية العام الفائت، في إدراج عنصر سادس باسمها على قوائم التراث الإنساني العالمي، بعد الصقارة والقنص، ومسرح خيال الظل، والوردة الشامية، والقدود الحلبية، وصناعة الأعواد والعزف عليها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) إنه تم إدراج "نفخ الزجاج السوري التقليدي"، وهو حرفة أصيلة على قائمة التراث الثقافي "اللامادي" الذي يحتاج إلى صون عاجل.

وتشير عبارة "الصون"، بحسب اتفاقية "صون التراث الثقافي اللامادي" التي أقرتها اليونسكو، في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2003، إلى "تدابير ضمان استدامة العنصر التراثي بما في ذلك تحديده، وتوثيقه، وإجراء البحوث بشأنه، والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، وإحياء مختلف جوانبه".