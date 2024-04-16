الموسيقى التصويرية وشارات المسلسلات.. أبطال خلف الكواليس

ومن الموسيقيين العرب، اشتُهر عمر خيرت مؤلف موسيقى "ليلة القبض على فاطمة"، وغابريال يارد صاحب موسيقا فيلم "العشيق"، وهشام نزيه مؤلف موسيقى مسلسل "مارفل"، وطاهر مامللي مؤلف موسيقى "التغريبة الفلسطينية" وسعد الحسيني مؤلف موسيقى "العبابيد"، وطارق الناصر صاحب موسيقى "أخوة التراب".

موسيقى خالدة في الذاكرة

ورغم قلة شهرة مؤلفي الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات عند الجمهور العادي، مقارنة بالممثلين والمخرجين، إلا أن أثرهم الإبداعي في الذائقة كبير جداً، حتى قال بعضهم إن أعمالهم الموسيقية تضاهي الأفلام التي ألفت لأجلها.

ومن الموسيقى التصويرية التي تركت أثراً كبيراً في ذهن المتابعين، موسيقى "رأفت الهجان" للموسيقار الراحل عمار الشريعي، الذي استطاع العبور إلى داخل المشاهد ومرافقة الصورة بفضاء موازٍ فيه الكثير من الإبداع، رغم افتقاد الشريعي حاسة البصر.