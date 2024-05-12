مغربي يتوفّى مرتين خلال 24 ساعة

عاد رجل في بسطات المغربية من الموت، بعدما تحرك جثمانه. لكن ما لبث أن توفي بعد 24 ساعة قضاها على أجهزة الإنعاش، فيما بدا أن له عُمْرا وإن كان قصيرًا، لكنه قضاه.

وبحسب موقع "هسبريس"، غادر الرجل، أمس الجمعة إلى دار البقاء، بعد قضاء ما يقارب 24 ساعة بغرفة الإنعاش في المركز الاستشفائي الحسن الثاني.

24 ساعة

قبل 24 ساعة من وفاته، تعرض المتوفى لمشكلة صحية مفاجئة، لتنقله عائلته إلى مستشفى في الدار البيضاء قريب من سطات، بحسب "هسبريس".

مصادر قريبة من عائلة المتوفى، أكدت أن الأسرة نصبت خيمة العزاء بالقرب من مقر سكنه بمدينة سطات. وبدأت باستقبال المعزين. إلا أن الجميع فوجئ بأن بالجثمان بدأ يتحرك محاولا الخروج من التابوت.

سارع أفراد العائلة إلى نقل الرجل إلى قسم الإنعاش، فبقي هناك 24 ساعة، ليعود بعدها من الحياة إلى الموت للمرة الثانية.

وتتكرر حوادث العودة من الموت، في أنحاء العالم، بعد إعلان الوفاة؛ إذ تعد هذه ثالث حالة في إقليمي سطات وبرشيد في المغرب وحدهما، بعد عودة سيدتين من الموت، في وقت سابق.