التونسي "برندق" يعلق على أزمة برنامج اختيار 30 فتاة للمواعدة (فيديو)

خرج البلوغر التونسي مهدي النقاطي صاحب لقب "برندق"، عن صمته، بعد إثارته أزمة مجتمعية واسعة في تونس، عقب مشاركته في برنامج لاختيار فتاة للمواعدة من بين 30 أخريات شاركن في البرنامج.

وكانت موجة هائلة من الغضب والاستنكار قد عمّت الأوساط التونسية، بعد نشر حلقة Tinder in real life عبر ''يوتيوب'' والتي تضمنت ظهور 30 فتاة أمام "برندق" ليختار منهن واحدة لعمل علاقة حميمية معها.

وأكد النقاطي، في مقابلة مع إذاعة "موزاييك" التونسية، أنه "تم تضليل الرأي العام وحدثت بعض المغالطات"، منوهاً إلى أنه كان "أكبر ضحية" في هذه الأزمة، لأن الكثيرين استغلوا اسمه خلال الأزمة للظهور على حسابه.

وقال: "معدو البرنامج استعانوا بي لأداء دوري في إطار تمثيلي بحت، حيث أتقمص الشخصية دون أن تربطها بالواقع أي صلة".