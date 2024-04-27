خضوع الفنانة السورية سارة بركة لعملية جراحية

ولم توضح نقابة الفنانين ما هي العملية الجراحية التي خضعت لها سارة بركة، فيما لم تكشف أي تفاصيل عن حالتها الصحية، وإن كانت خرجت من المستشفى أم لا، ما آثار التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة بركة هو الجزء الثاني من مسلسل "العربجي" الذي عرض مؤخرا، حيث جسدت شخصية أيلين، ابنة المتصرف.

و"العربجي 2" من بطولة نادين خوري، وباسم ياخور، وسلوم حداد، وديما قندلفت، وسارة بركة، وطلال مارديني، وطارق مرعشلي، وحلا رجب، وشادي الصفدي، وعلي كريم، وفارس ياغي، ونور خلف، والليث مفتي، وحسام الشاه، بالإضافة إلى مديحة كنيفاتي.