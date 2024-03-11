مصوران من العراق والكويت يفوزان بأفضل لقطة سياحية 2024
أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي أمس الأحد، اعتماد فوز الكويتي محمد الكندري والعراقي حكمت العياشي بجائزة أفضل لقطة مصورة لعام 2024 بالمناصفة، وذلك خلال حفل في مدينة الشارقة الإماراتية.
واعتمد الاتحاد العربي الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة.
وجاء فوز الكويتي محمد الكندري عن صورته "وادي دربات" التي نشرت في إطار تحقيق مصور في وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، والعراقي حكمت العياشي عن صورة "كربلاء".
وقال العياشي لـ"إرم نيوز" :" كان جل اهتمامي ليس الفوز بالجائزة بقدر إيصال صورة عن العراق ومدينتي كربلاء إلى العالم العربي لتعريف العالم بما تحمله أرض كربلاء من آثار وتراث مظلوم إعلاميًّا واشتركت بأعمال مختلفة عن العراق ومجموعة مركزة عن تراث وآثار كربلاء والمناطق السياحية".
وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال صناعة السياحة معتمدة معايير دقة المعلومات وجمال الأسلوب وقوة التأثير ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة في الدول العربية.