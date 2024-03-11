مصوران من العراق والكويت يفوزان بأفضل لقطة سياحية 2024

وجاء فوز الكويتي محمد الكندري عن صورته "وادي دربات" التي نشرت في إطار تحقيق مصور في وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، والعراقي حكمت العياشي عن صورة "كربلاء".

وقال العياشي لـ"إرم نيوز" :" كان جل اهتمامي ليس الفوز بالجائزة بقدر إيصال صورة عن العراق ومدينتي كربلاء إلى العالم العربي لتعريف العالم بما تحمله أرض كربلاء من آثار وتراث مظلوم إعلاميًّا واشتركت بأعمال مختلفة عن العراق ومجموعة مركزة عن تراث وآثار كربلاء والمناطق السياحية".