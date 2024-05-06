التصدعات الأرضية.. ظاهرة متجددة في ليبيا دون معرفة الأسباب (صور)

وشهد عدد من مناطق غربي ليبيا مثل هذه الظاهرة، فقد سجلت في مارس الماضي، شقوق أرضية في مزرعة بمنطقة أولاد أبو عائشة في بلدية السبيعة.

وفي الثالث من مارس الماضي، أعلنت وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية رصد شقوق أرضية في مزرعة بمنطقة أولاد أبوعائشة في بلدية السبيعة. وفق "بوابة الوسط".

وزار فريق من مراقبة البيئة السبيعة ورصد المزرعة خلال وجود أصحابها، حيث أعدَّ تقريرًا بشأن تلك الشقوق لتقديمه إلى الجهات المعنية لتحديد مدى خطورتها.

ولم يكشف أيٌّ من اللجان المكلفة تفسيرًا لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق السكان، خاصة بعد ظهورها في أكثر من مكان.