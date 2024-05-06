التصدعات الأرضية.. ظاهرة متجددة في ليبيا دون معرفة الأسباب (صور)
عادت ظاهرة التصدعات الأرضية للسطح من جديد في ليبيا، بعد ظهور تصدعات في منطقة بئر عجاج "قطيس"، جنوب غربي طرابلس، دون وجود تفسير علمي لهذه الظاهرة.
وأعلن جهاز الشرطة الزراعية في ليبيا أن دورية خرجت لاستطلاع المكان بعد ورود معلومات عن وجود تشققات أرضية في المنطقة الواقعة بين بئر الغنم ووادي الحي، وتحديدًا وسط منطقة "قطيس".
وكشف الجهاز عبر صفحته على "الفيسبوك" أن التصدعات الأرضية ظهرت في أكثر من موقع، ويمتد أحدها بشكل متصل على طول 800 متر تقريبًا، وعمق متفاوت ما بين متر إلى ثلاثة أمتار.
وأضاف جهاز الشرطة، أنه تم إعداد تقرير بالخصوص لإحالته للجهات المعنية للعلم واتخاد الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وشهد عدد من مناطق غربي ليبيا مثل هذه الظاهرة، فقد سجلت في مارس الماضي، شقوق أرضية في مزرعة بمنطقة أولاد أبو عائشة في بلدية السبيعة.
وفي الثالث من مارس الماضي، أعلنت وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية رصد شقوق أرضية في مزرعة بمنطقة أولاد أبوعائشة في بلدية السبيعة. وفق "بوابة الوسط".
وزار فريق من مراقبة البيئة السبيعة ورصد المزرعة خلال وجود أصحابها، حيث أعدَّ تقريرًا بشأن تلك الشقوق لتقديمه إلى الجهات المعنية لتحديد مدى خطورتها.
ولم يكشف أيٌّ من اللجان المكلفة تفسيرًا لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق السكان، خاصة بعد ظهورها في أكثر من مكان.