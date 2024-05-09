بعد زرعها في دماغ مريض.. شريحة إيلون ماسك تواجه مشكلة

أعلنت شركة "نيورالينك"، التي يمتلكها إيلون ماسك، يوم الأربعاء أن جزءًا من الشريحة التي زرعت أخيرا في دماغ إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة، واجهت مشكلة تمثلت بانقطاع بعض خيوطها المتصلة بأنسجة دماغ المريض.

وتهدف "نيورالينك" إلى بناء واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، التي تمكّن المرضى من التحكم في التكنولوجيا الخارجية باستخدام عقولهم فقط. وتسجل الواجهة، المسماة "لينك"، الإشارات العصبية باستخدام 1024 قطبًا كهربائيًا عبر 64 "خيطًا" أرق من شعرة الإنسان.

وتم زراعة الشريحة في رأس مريض يُدعى "نولاند أرباو" يبلغ من العمر 29 عامًا، كجزء من دراسة لاختبار سلامته، وفي الأسابيع التي تلت الجراحة، انقطعت بعض خيوط الشريحة من دماغ أرباو؛ ما أثر على قدرة الشركة على قياس سرعة الارتباط ودقته.

وعلى الرغم من اقتراح فكرة إزالة الشريحة من دماغ أرباو، إلا أن الشركة أكدت أن المشكلة لا تشكل خطرًا مباشرًا على سلامته، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".