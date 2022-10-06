سنغافورة.. مطعم يفرض ضريبة على "الأطفال المشاغبين"

قرر مطعم في سنغافورة فرض ضريبة إضافية على الأطفال المشاغبين الذين يرافقون عائلاتهم ويحدثون ضجيجا في المطعم.

جاء القرار بناء على شكاوى قدمها زبائن في هذا المطعم من الضوضاء التي يسببها الأطفال أثناء تناول وجبتهم.

ولمكافحة هذه الظاهرة يفرض مطعم "أنجيس أوستير" ضريبة إضافية قدرها 10 دولارات سنغافورية، أو ما يزيد قليلاً على 7 دولارات أمريكية.

ووفق تقرير نشره موقع "جيو" الفرنسي، فإنّ الطريقة التي ينتهجها مطعم "أنجيس أوستير" بسيطة وهي أنّ راحة العملاء هي الأهم.

وقالت إدارة المطعم إن "جميع الأطفال مرحب بهم لتناول العشاء ولكن "لن يتم التسامح مع الصراخ غير المنضبط للأطفال الذين يزعجون رواد المطعم الآخرين".

وتوضح إدارة المطعم أنه "على مدار الأشهر القليلة الماضية تلقينا عددًا متزايدًا من الشكاوى من أطفال يركضون دون مرافقة من أهلهم، أو يزعجون طاولات أخرى أثناء الخدمة، واستنادا إلى هذه الشكاوى شعرنا أنه ليس لدينا خيار آخر سوى فرض عقوبة للتعامل مع مثل هذه المواقف المؤسفة"، بحسب تعبيرها.

وعلى الشبكات الاجتماعية تسبب هذا الإجراء في إحداث ضجة مع العديد من الملاحظات السلبية.

ويستنكر أحد المستخدمين ما سماه "التمييز ضد العائلات التي لديها أطفال، ولكن أيضًا ضد العائلات التي لديها أطفال ذوو احتياجات خاصة".

وينتقد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه قرارا غير مبرر، لكن المطعم لا ينوي التراجع عن هذا الخيار، لأنه حتى إذا فقد العديد من العملاء الذين يأتون مع أطفالهم فربما يكسب آخرين يبحثون عن راحة البال، وهو ما يعتبره حلا وسطا، وفق ما نقله التقرير.