الثاني خلال 2023.. "القمر العملاق" يزين سماء الدول العربية

أطل "القمر العملاق" في سماء العديد من الدول العربية خلال الساعات الماضية، في ظاهرة فلكية نادرة يظهر فيها الجرم السماوي وكأنه أكبر من المعتاد وأقرب للأرض بكثير.

وتشهد سماء الدول العربية خلال هذه الظاهرة الفلكية ظهور القمر الكامل المسمى "قمر سمك الحفش"، وهو ثاني وأقرب قمر عملاق لعام 2023 إلى الأرض، بحسب جمعية الفلك في جدة السعودية.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية، إن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواءً كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362,146 كيلو متراً.

وأضاف لوكالة أنباء السعودية "واس" أن التسمية العلمية للظاهرة هي "بدر الحضيض"، بمعنى وصول القمر إلى أقرب نقطة من الأرض.