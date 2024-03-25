العراق.. تيكتوكر شهير وزوجته يتعرضان لمحاولة قتل (فيديو)

في واقعة صادمة، تعرض التيكتوكر العراقي حسين وزوجته شاهندا لحادث إطلاق نار مروع من قبل مجهول.

وفي التفاصيل التي كشفها الزوجان لقناة السومرية، قالا إنهما كانا عائدين للمنزل من العمل، حيث انتظرهما رجل غطى وجهه بكمامة سوداء، وصوب مسدسه نحوهما وأطلق النار عليهما، فأصيب الزوج حسين بـ6 طلقات في أنحاء جسده، بينا أصيبت الزوجة بـ3 طلقات، واحدة منها في عينها.

وقالت الزوجة شاهندا، إن عصب عينها اليمنى تضرر تماما؛ ما أدى لفقدانها البصر فيها، مؤكدة أن لا أمل من عودة نظرها.