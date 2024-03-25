العراق.. تيكتوكر شهير وزوجته يتعرضان لمحاولة قتل (فيديو)
في واقعة صادمة، تعرض التيكتوكر العراقي حسين وزوجته شاهندا لحادث إطلاق نار مروع من قبل مجهول.
وفي التفاصيل التي كشفها الزوجان لقناة السومرية، قالا إنهما كانا عائدين للمنزل من العمل، حيث انتظرهما رجل غطى وجهه بكمامة سوداء، وصوب مسدسه نحوهما وأطلق النار عليهما، فأصيب الزوج حسين بـ6 طلقات في أنحاء جسده، بينا أصيبت الزوجة بـ3 طلقات، واحدة منها في عينها.
وقالت الزوجة شاهندا، إن عصب عينها اليمنى تضرر تماما؛ ما أدى لفقدانها البصر فيها، مؤكدة أن لا أمل من عودة نظرها.
وقال الزوجان إنهما تلقيا رسالة تهديد من أحد متابعيهما خلال بث مباشر، طالبهما فيها بمغادرة العراق، إلا أنهما لم يأخذاها على محمل الجد، مشيرين إلى أنها قد تكون مرتبطة بتعرضعهما لمحاولة الاغتيال.
وأكد الزوج حسين إنه وزوجته دخلا عالم تيك توك لكسب المال من الإعلانات وحلقات البث المباشر.
ويتابع حسن وشاهندا عبر منصة "تيك توك" أكثر من 90 ألف متابع، وتحقق الفيديوهات التي يشاركونها ملايين المشاهدات، حيث يقدمان مشاهد تمثيلية طريفة.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات العراقية أي تفاصيل عن الحادثة، ولم يتبين أن تم القبض على مرتكب الجريمة أو معرفة دوافعه.