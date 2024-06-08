التبت.."سقف العالم" يبوح بأسرار الطبيعة والروحانيات (فيديو إرم)

لوحات من الطبيعة الخلابة يمتزج فيها الضباب بقمم الجبال وهما يعانقان السماء في مكان يفوح بالطاقة الإيجابية على وقع ابتسامات ساحرة وخصوصية وتفرد.

يعد إقليم التبت أحد أكثر أماكن الأرض هدوءًا وصفاءً وسحرًا، والأقل تلوثًا والأكثر نظافة، بارتفاع استثنائي عن مستوى سطح البحر يبلغ في المتوسط العام 4 آلاف متر، ما جعله يستحق عن جدارة لقب "سقف العالم".

يتميز الإقليم باحتوائه على 50 قمة جبلية يزيد ارتفاع كل منها عن 7 آلاف متر، بما في ذلك قمة "جبل إيفرست"، التي تعد الأشهر في العالم بارتفاع 8 آلاف و884 متر.

يواجه الزوار الجدد صعوبة في التنفس وإرهاقًا شديدًا بسبب الارتفاع الشديد، ما أدى إلى انتشار بيع الأكسجين في عبوات صغيرة في المحلات والسوبر ماركت وحتى في قائمة "الميني بار" بغرف الفنادق.

في الشتاء، تتوج الثلوج قمم الجبال وتتجمد الأنهار، لتصبح مصدرًا رئيسًا للمياه الطبيعية في آسيا عند ذوبانها. ويعد التبت المنبع الفعلي لكثير من الأنهار الكبرى مثل "براهما بوترا" و"اليانجستي"، كما يضم عددًا هائلًا من البحيرات يصل إلى 1500 بحيرة.