مقتل أسرة يمنية كاملة بانفجار غامض في منزلهم (صور)

قتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، الثلاثاء، جرّاء انفجار وقع داخل منزل سكني في محافظة "المهرة" اليمنية، وفق ما أفاد بيان للقوات المسلحة اليمنية.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع في منزل، مكون من طابقين، بمنطقة "تهومة" في مديرية "الغيضة" عاصمة المحافظة، في ظروف غامضة، ما أدى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.