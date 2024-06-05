مقتل أسرة يمنية كاملة بانفجار غامض في منزلهم (صور)
قتل 7 أشخاص من عائلة واحدة، الثلاثاء، جرّاء انفجار وقع داخل منزل سكني في محافظة "المهرة" اليمنية، وفق ما أفاد بيان للقوات المسلحة اليمنية.
وأوضح البيان أن الانفجار وقع في منزل، مكون من طابقين، بمنطقة "تهومة" في مديرية "الغيضة" عاصمة المحافظة، في ظروف غامضة، ما أدى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.
واطلع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وأجرى اتصالاً مع محافظ "المهرة" للوقوف على تفاصيل الحادث المؤسف، مقدماً تعازيه لقبيلتيْ قبيلتي "كدة" و"رعفيت".
وأكدت القوات المسلحة في بيانها أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الانفجار.
من جهته، قال أنور المهري وزير الكهرباء والطاقة سابقاً رئيس جامعة المهرة، إن الانفجار أدى إلى "وفاة سبعة من أبناء قبيلتيْ كدة ورعفيت".
وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس" أن من بين القتلى "رجال ونساء وأطفال في حادثة انهيار البيت".