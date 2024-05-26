وزير التجارة الكويتي يسقط مغمى عليه بمنتدى في الصين (فيديو)

أكدت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، تعرض وزيرها عمر العمر لوعكة صحية خلال منتدى في الصين، بعدما ظهر ممدداً على منصة اجتماع ويخضع لإسعافات إنعاش أولية.

وقالت الوزارة إن الوزير العمر يمارس عمله حالياً على أكمل وجه، بعدما أثارت حالته قلق مواطنيه، عقب سقوطه داخل مقر منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل أيام قليلة.

وأوضحت الوزارة أن العمر تعرض لحالة إرهاق خلال إلقائه كلمته في افتتاح المنتدى الخليجي الصيني، وأجري الإسعاف الفوري له، واستقرت حالته بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية والجماعية المقررة بعد ظهر ذلك اليوم"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.