أسبوع الموضة ينطلق في باريس وسط تركيز على ابتكارات الشباب

وفي موقعها الالكتروني، تقدّم مصممة الأزياء التي تشارك للمرة الأولى رسمياً في هذا الحدث، عملها بالقول إنّ "الأمر لا يتمثل بابتكار القطع لموسم معيّن بل بإحداث مفاجأة وإثارة العواطف وتقديم تصاميم عابرة للزمن وللأجيال".

ومن بين الأسماء التي ستقدّم عروضاً للأزياء الإثنين، فيكتور وينسانتو الذي كان راقصاً وتتلمذ على يدي جان بول غوتييه، قبل إطلاق ماركته الخاصة عام 2020. وتعكس أزياء هذا المصمم التي تعطي انطباعاً خاصاً بالملاهي حبه للاستعراضات.

وعادت دار بيار كاردان بقيادة رودريغو بازيليكاتي-كاردان، ابن أخ المصمم، إلى البرنامج الرسمي لأسبوع باريس للموضة في آذار/مارس، بعد غيابها عنه لأكثر من عقدين. وتقدّم الدار عرض أزياء، في ظل الخلاف المُثار حول مَن سيخلف مصمم الأزياء الذي توفي عام 2020.

ولم توظّف الدار منسقاً للأزياء، فيما تتولّى خياطة المجموعات التي يشرف عليها رودريغو بازيليكاتي-كاردان، جهات تتعاون منذ فترة طويلة مع الدار.