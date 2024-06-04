نقل الفنان أحمد جلال عبد القوي من السجن إلى المستشفى

نُقل الفنان أحمد جلال عبد القوي من محبسه حيث يقضي عقوبة السجن لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات إلى مستشفى حي "العجوزة" بالقاهرة وسط حراسة مشددة، إثر تعرضه لوعكة صحية وإصابته بضيق شديد في التنفس.

وبحسب مصادر طبية، فإن الفنان المصري كان يعاني أعراضًا مرضية أخرى منها التعب العام والرعشة.

وعلى الفور تم إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة له من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وجاءت جميع النتائج سليمة ومطمئنة، لكنه عاد مرة أخرى إلى المستشفى حيث أعيد إجراء الأشعة والتحاليل من جديد للاطمئنان عليه.

ورجحت المصادر أنه من الممكن أن تكون الأعراض التي ظهرت على الفنان أحمد جلال عبد القوي هي نتيجة انسحاب إدمان المواد المخدرة من جسمه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض قبل أيام على الفنان أحمد جلال عبد القوي، لتنفيذ حكم قضائي ضده بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

واستوقفت أجهزة الأمن الفنان في نقطة تفتيش مرورية في محافظة الشرقية، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي. وتم ترحيله على الفور إلى قسم شرطة، وبعرضه على المحكمة تم تخفيف الحكم من 3 سنوات إلى سنة.

وتعود القضية إلى العام 2023، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم أحمد جلال عبد القوي أحرز 5 أنواع مخدرات، هي: جوهر مخدر الأفيون، والأمفيتامين، والمورفين، والترامادول، والبنزوديازيين، بغرض التعاطي.

وكشفت أقوال الشهود في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بعد تعاطيه للمواد المخدرة سقط مغشيًّا عليه وبجواره محقن طبي، وبإجراء الكشف الطبي عليه تبين أنه دخل بغيبوبة كاملة وفقد الوعي، وأن حالته تؤكد تعاطيه مواد مخدرة.

وأحمد جلال عبد القوي هو نجل المخرج الشهير محمد جلال عبد القوي، مواليد 1984، تخرَّج في معهد الفنون المسرحية، وشارك في العديد من المسلسلات المهمة، مثل: "حديث الصباح والمساء"، و"الليل وآخره"، و"حضرة المتهم أبي".