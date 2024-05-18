سارة نخلة تعلن انفصالها عن خطيبها بعد أشهر من ارتباطها

أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة انفصالها عن خطيبها بعد أربعة أشهر من ارتباطهما، من دون الكشف عن سبب الانفصال، مبينة فقط أن "السبب يرجع للنصيب".

وكتبت سارة نخلة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "ردا على أسئلة كل الناس اللي بتحبني، وردا على كل الشائعات الفترة اللي فاتت، والسؤال المتكرر يا سارة فرحك إمتا؟ وزي ما أعلنت خطوبتي وشاركتكم اللحظة دي لازم برضو تعرفوا إن الانفصال حصل بيني وبين خطيبي السابق المحترم الذي أكن له كل الاحترام، أشهد له بحسن تربيته وأصله الكريم، ونبل أخلاقه وكرمه، ولكن كل شيء قسمة ونصيب، وقدر الله وما شاء فعل".

وكانت سارة نخلة قد أعلنت خطوبتها قبل أشهر خلال جلسة تصوير خضعت لها مع خطيبها على شاطى البحر، تعمدت خلالها إخفاء هويته، إذ لم تعلن اسمه حتى الآن.

يذكر أن سارة نخلة أعربت أخيرا عن محبتها لمصر، لافتة إلى أنها تفوق محبتها لمسقط رأسها سوريا، قائلة إن سبب شعورها بذلك هو "أكلي من خيرها، وعيشي وسط أهلها".

وقالت "نخلة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية مروة صبري، إنها تخضع لعمليات تجميل دورية، موضحة أن إجراء الفتيات لعمليات التجميل ليس بالشيء الخاطئ، ولكن إخفاء نجمات الفن والإعلام تلك الحقيقة يؤثر سلبًا على متابعاتهن عبر السوشال ميديا.

وبيّنت "نخلة" أنها تلجأ إلى البوتوكس والفيلرز وغير ذلك من إجراءات التجميل بشكل دوري؛ قائلة: "أحقن بوتكس كل 6 شهور، وفيلرز وكل حاجة"، مؤكدة ضرورة أن تخبر متابعيها بذلك الأمر.

وكشفت الممثلة السورية المقيمة في مصر أنها أجرت أول عملية قبل دخولها إلى الجامعة، وكانت الفتاة الأولى من بين زميلاتها في الجامعة التي أقدمت على ذلك، إذ عدّلت من شكل أنفها الذي كان "يضايقها"، على حد قولها.

وقالت نخلة إن "بعض الفنانات والمذيعات يكذبن ولا يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل، لذلك أنا أكتب وأرد على الفتيات موضحة الحقيقة".