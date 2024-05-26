صفاء سلطان تكشف سر خلافها مع وائل شرف‎

وفي سياق منفصل، اعتبرت سلطان أن النجمة والنجم اليوم ليس لهم قيمة، مثلما كانت قيمتهم قبل، فقد كان الفنان يتعب على نفسه لتعرض صورته على غلاف مجلة او يصبح وجهاً إعلامياً لماركة معينة، أما الآن لا، وفق قولها.

وأكدت أنها جمعت الأموال من خلال ظهورها عبر منصة "تيك توك" الذي تستخدمه، وكل وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لتعرّف العالم على صفاء سلطان، وليس فقط كمصدر رزق.

وأوضحت أنه عندما بدأت أحداث غزة دخلت "تيك توك" لترى زملاءها ماذا يفعلون، لأنه يجب أن يكونوا يداً واحدة في هذا المصاب الجلل، إلا أنها صُدمت مما شاهدته، بحسب تعبيرها، وقالت: "لقيتون عم يعملو تحديات شي دهني وجهك بلبنة، وشي كلي معكرونة وشرشري على حالك، وهدول نجوم! بس ما رح أذكر أسماء لأنن رفقاتي".

وحول خلافها مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قالت: "بأحد اللقاءات حكيت عنها بطريقة حلوة وفيها حب وهي شكرتني، بعد فترة حدا بمنتج اللقاء بطريقة غلط وبخلي كلامي سلبي تجاهها وبيوصل لها الفيديو، بتروح بتقلي ما في داعي تكوني بوجهين، وقتا بعتلا اللقاء كامل وقلتلا احضريه كلو بعدين احكي".

وأوضحت أنها ليست مضطرة لمدح أحد لا يستحق ذلك، ولا أن تتكلم عن أحد بطريقة سلبية، فقد تكلمت عنها بكل حب وأوضحت: "أنا بحبا وبقلا اشتقتلك قد الدني، وهاد مو مشان أشتغل معا لا، نادين نجيم ببداياتها بمسلسل مطلوب رجال كنت أنا أحضنها وقت تنزل دمعتها".