تحذير من ضربة الشمس.. هذه أعراضها وسبل الوقاية منها

وسط استمرار موجة الحر الشديد التي تضرب مناطق عديدة في العالم، يزداد خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، وهما حالتان تحدثان عندما يفقد الجسم القدرة على التحكم في درجة حرارته.

وتحدث ضربة الحرارة أو ما يسمى بضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان بسرعة ولا يستطيع الجسم تبريدها، فهنا من الممكن أن تصبح ضربة الشمس مهددة للحياة لأنها تُسبب تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم، وفقا للمختصين في مايو كلينك.

وبين المختصون في مجموعة "مايو كلينك" الطبية أن ضربة الشمس قد تحدث للإنسان نتيجة ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة، وقد تحدث دون وجود أي مرض مرتبط بالقلب من قبل، مثل الإنهاك الحراري.

علامات ضربة الحرارة وأعراضها

- حُمى تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر.

- تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشويش أو الاهتياج أو تداخُل الكلام.

- سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد.

- الغثيان والقيء واحمرار الجلد.

- سرعة النبض والتنفس.

- الصداع والإغماء.

- نوبات تشنج وغيبوبة.

وينصح أطباء مايو كلينك بالاتصال برقم الطوارئ المحلي في حال الاشتباه بالاصابة بضربة شمس، ثم إبعاد المصاب عن الحرارة على الفور، ومحاولة تبريد جسمه بأي وسيلة متاحة.