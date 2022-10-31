حطّمَ أرقامًا قياسية.. سويسرا تبني أطول قطار ركاب بالعالم

في أعالي جبال الألب السويسرية، صنعت بلدة "سانت موريتز" اسمها كمضيف غيرعادي للرياضات الشتوية، وبحلول الوقت الذي استضافت فيه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثانية في عام 1928، كانت سمعتها كملعب للمغامرين الأثرياء قد أصبحت راسخة بالفعل.

ويوم السبت الماضي، واصلت المنطقة تقليدها الطويل في توسيع حدود ما هو ممكن، من خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي على القضبان.

وللاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لأول خط سكك حديدية في سويسرا، اجتمعت صناعة السكك الحديدية في البلاد لتشغيل أطول قطار ركاب في العالم، والذي يتكون من 100 عربة وبطول يبلغ حوالي كيلومترين.