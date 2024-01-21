"مفاجأة" جديدة حول اعتزال عادل إمام الفن

نفى عصام إمام، شقيق الفنان المصري عادل إمام، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنباء اعتزال الأخير، جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن شقيقه بحالة جيدة، معرباً عن اندهاشه من تصريح رامي نجل شقيقه بشأن الأمر.

وتسببت تصريحات المخرج رامي نجل الفنان عادل إمام بشأن اعتزال والده الفن، وتفرغه لعائلته، بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة.

وشدد عصام إمام على أن "الزعيم" بحالة جيدة، ومن الممكن أن يقدم العديد من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وبسؤاله عن مصير فيلم "الواد وأبوه" الذي كان قد أعلن عن التحضير له، والذي سيقوم ببطولته عادل إمام ونجله محمد إمام، أوضح عصام أن الفكرة لا تزال موجودة لكنها "مؤجلة".

وكان رامي إمام قد أعلن اعتزال والده الفن نهائياً، خلال لقاء تلفزيوني على هامش فعاليات حفل "joy awards" في السعودية.

وأكد أن والده بخير، لكنه لا ينوي تقديم أي أعمال في المستقبل، بل التفرغ كلياً لأحفاده وعائلته، نافياً ما تم تداوله عن مرض والده، مؤكداً أنه بصحة جيدة.