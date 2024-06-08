زاهي حواس يطالب بإغلاق متحف بريطاني يبيع "جماجم مصرية" (فيديو)

أحال عالم الآثار المصري، زاهي حواس الربع، إلى إغلاق متحف إنجليزي، عُرضت فيه جماجم مصرية أثرية للبيع، معتبرًا ذلك تصرفًا "غير قانوني".

وفي حديثه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث عبر شاشة "القاهرة والناس"، أدان حواس العرض الذي وُصِفَ بأنه "غير أخلاقي وغير محترم وبشع". وأشار إلى أن هذا الأمر يعد غير مألوف، حيث يتم بيع المومياوات في مزاد علني، ما يُعتبر تصرفًا غريبًا.

وأكد حواس أنه يُرحب بتصريح نائبة إنجليزية الذي وصفته بأنه استعماري، معبرًا عن رفضه لهذه الأفعال الاستعمارية.

وتم الإعلان عن عرض 18 جمجمة أثرية مصرية للبيع في مزاد علني في متحف في لندن، ولم يُكشَف عن اسم المتحف الذي أُغلِقَ بناءً على طلب حواس.