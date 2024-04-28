ناقد سينمائي إيراني يستهجن منع مسلسل "الحشاشين"

وقال درستكار في حديثه لموقع "انتخاب" الإيراني: "قرار منع الإذاعة والتلفزيون مسلسل الحشاشين أمر مضحك؛ يعتقدون أنه لا تزال قضية الحظر والمنع مجدية، ويتصورون أن بإمكانهم الحد من المنتجات الأجنبية أيضًا عبر الحظر والحجب".

وأضاف: "للأسف وضعوا أشخاصًا في مناصب ثقافية يعملون بعقلية الثمانينيات، لقد نضج المجتمع".

وكان مهدي يوسفي مدير عام المراقبة على برامج التلفزيون الإيراني قال في وقت سابق للوكالة الرسمية "إيرنا"، "إن مسلسل الحشاشين يظهر رواية منحرفة عن الإسلام، وتم حظره".

ويتناول المسلسل رواية تاريخية عن حياة وأحداث تتعلق بحسن صباح، الزعيم الإسماعيلي في إيران، الذي أسس جماعة أطلق عليها اسم "الحشاشين".

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، واستغرق تصويره عامين، وكان من المفترض أن يُعرض في رمضان العام الماضي، لكنه تأجل إلى هذا العام بسبب تصوير مشاهد المسلسل في مالطا وكازاخستان.