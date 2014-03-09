صور.. عربيات وإيرانيات يتظاهرن عاريات أمام متحف اللوفر

صور.. عربيات وإيرانيات يتظاهرن عاري...

سبعة نساء عربيات وإيرانيات يتظاهرن داخل باحة متحف اللوفر دون ملابس في اليوم العالمي للمرأة، مطالبات بالحرية والمساواة والعلمانية.

المصدر: إرم - (خاص) من وداد الرنامي

قامت كل من المصرية "علياء المهدي" و التونسية "أمينة السبوعي " ومعهن 5 نساء أخريات من بينهن إيرانيات ، بالتظاهر داخل متحف اللوفر في يوم المرأة العالمي ، عاريات تماما ،ورافعات شعارات للمطالبة بالحق في الحرية و المساواة .

وتعودت ناشطات حركة فيمنا الكشف عن صدورهن فقط والكتابة عليها ، لكنهن هذه المرة اخترن الكشف عن جسدهن بأكمله .

وتعالت أصوات النسوة بشعارات باللغة الفرنسية أهمها :"حرية مساواة وعلمانية" ، وبدا زوار المتحف من مختلف الجنسيات يلتفون حولهن ويطالبنهن بإعادة الشعارات باللغة الانجليزية .

ومرت التظاهرة في أجواء سلمية ، حيث لم تتعرض المتظاهرات لأي تحرش أو قمع من طرف رجال الأمن الموجودين وهن يطفن حول أهرامات المتحف الشهير .

وعبرت "أمينة السبوعي " بعد ذلك للصحافة عن رعبها من تزايد تيارات التطرف الإسلامي في الدول العربية، كما جاءت باقي تصريحات المتظاهرات على نفس المنوال ، وطالبن بالمساواة و العلمانية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيران
تاريخ النشر
تاريخ التحديث