صور.. عربيات وإيرانيات يتظاهرن عاريات أمام متحف اللوفر

قامت كل من المصرية "علياء المهدي" و التونسية "أمينة السبوعي " ومعهن 5 نساء أخريات من بينهن إيرانيات ، بالتظاهر داخل متحف اللوفر في يوم المرأة العالمي ، عاريات تماما ،ورافعات شعارات للمطالبة بالحق في الحرية و المساواة .

وتعودت ناشطات حركة فيمنا الكشف عن صدورهن فقط والكتابة عليها ، لكنهن هذه المرة اخترن الكشف عن جسدهن بأكمله .

وتعالت أصوات النسوة بشعارات باللغة الفرنسية أهمها :"حرية مساواة وعلمانية" ، وبدا زوار المتحف من مختلف الجنسيات يلتفون حولهن ويطالبنهن بإعادة الشعارات باللغة الانجليزية .

ومرت التظاهرة في أجواء سلمية ، حيث لم تتعرض المتظاهرات لأي تحرش أو قمع من طرف رجال الأمن الموجودين وهن يطفن حول أهرامات المتحف الشهير .

وعبرت "أمينة السبوعي " بعد ذلك للصحافة عن رعبها من تزايد تيارات التطرف الإسلامي في الدول العربية، كما جاءت باقي تصريحات المتظاهرات على نفس المنوال ، وطالبن بالمساواة و العلمانية.