ماجد الكدواني: أسامح كريم عبد العزيز حتى لو ضربني بحذائه (فيديو)

وأضاف الكدواني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بودكاست بيج تايم"، "كريم عبد العزيز حبيبي، وهو مثال حقيقي للصدق والأمانة، وأوقات نتحدث في الهاتف مع بعضنا لـ 8 ساعات، لحاجتنا للصدق وأن نتحدث بكل حرية من دون أن يخشى أي منا أن يفشي أحدنا سره".

وأشار الكدواني إلى أن حديثه مع صديقه كريم عبد العزيز يكون دون رقابة، ودون محاذير، مضيفا: "بنتكلم براحتنا ومتأكدين إن محدش هيمسك على التاني حاجة".

وواصل الفنان المصري مدحه في كريم عبد العزيز، قائلا: "زوجتي دائما تقول ربنا يبعد العين عنكم، وكريم لو في يوم اتعصب عليا ولو قلع الجزمة وضربني بيها هسامحه علشان ميبقاش حسد، وشهادة قدام ربنا لو عمل فيا إيه هسامحه".

خضعت لعلاج نفسي بسبب "تراب الماس"

وكشف الفنان ماجد الكدواني أنه خضع للعلاج النفسي بسبب تغير سلوكه بعد أداء شخصية الضابط الفاسد وليد سلطان في فيلم "تراب الماس"، مشيرا إلى أن زوجته وأبناءه هم من نصحوه باستشارة مختص بعد التغير الذي طرأ عليه.

وأضاف الكدواني: "فيلم تراب الماس قدمت فيه شخصية مستفزة جدا وعميقة، ولبستني وتمكنت مني وغذّت جوايا حاجات بتغير، ومروان حامد عن الشخصية دي المتعة المحرمة، وإن كل إنسان فينا جواه حتة عايز يعمل كل اللي نفسه فيه من غير حساب ولا تأنيب ضمير ولا جلد ذات ولا خوف من عقاب".