"فضيحة" الصور الإباحية للأطفال تهز ألمانيا

اكتشفت الشرطة الجنائية الألمانية اسم النائب الاشتراكي الديمقراطي "سيباستيان إيداتي" على قائمة المتعاملين مع شركة لبيع صور الأطفال الإباحية على الانترنيت، وذلك بعد كشف الشرطة الكندية عن شبكة للاستغلال الجنسي للأطفال عبر العالم.

أثار الخبر زوبعة من ردود الفعل بين المواطنين الألمان ، خصوصا أن عدد المتورطين في هذه القضية بلغ 800 شخص من ألمانيا ، بينهم ، إضافة إلى النائب البرلماني ، رجل امن مهم في جهاز مكافحة الجريمة.

ودعا عدد من رجال القانون والجمعيات الحقوقية إلى إدخال تغييرات على القانون الألماني لحماية الأطفال من مثل هذه الجرائم.

ووعد وزير العدل في تصريح للصحافة بإيجاد حل لهذه المعضلة رغم صعوبة ذلك ، حيث لا يمكن تجريم صور الأطفال العراة التي تعودت العائلات على أخذها لأبنائها في العطل ، ولكن بالإمكان تشديد العقاب على من يستعمل الصور لغايات جنسية.

أما بالنسبة للنائب البرلماني المعني بالأمر ، فقد قدم استقالته من البرلمان واختبأ خارج البلاد ، لكنه نشر بيانا على انستغرام من تحرير محاميه ، يقول فيه أن الصورة ، التي تظهر أطفالا نصف عراة وهم يتشاجرون،لا تدينه وانه يسيطر على الوضع.