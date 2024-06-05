نقابة فناني العراق تطالب بإزالة "مجسم الإبهام" المثير للجدل

طالبت نقابة الفنانين العراقيين، الثلاثاء، بإزالة "مجسم الإبهام" الموضوع أمام أحد الفنادق بمنطقة الجادرية في العاصمة العراقية بغداد.

وشددت النقابة في بيان لها على أنه تم "نصب الإصبع في واجهة أحد الفنادق الكبرى دون الرجوع إلى هذه النقابة خلافاً لتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد بيان النقابة أن المجسم "أثار موجة من السخط والانتقادات في كافة الأوساط الفنية والثقافية ومواقع التواصل الاجتماعي".

ورأت النقابة أن "النصب لا ينتمي لحضارة وادي الرافدين لا زماناً ولا مكاناً ولا يرمز إلى قيم ومعتقدات وتاريخ بغداد الحضارة ويخلو من القيم الفنية والجمالية الرصينة".

ودعت النقابة الهيئة الوطنية للاسثتمار إلى إعلان مسابقة لتصميم وتنفيذ النصب من خلال الفنانين التشكيليين العراقيين المعروفين بإنجازاتهم وتاريخهم الفني".