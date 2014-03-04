ألين ديجينرس تروج لـ "السامسونغ" في حفل الأوسكار

مقدمة الأوسكار الين ديجينرس تسببت بتعطيل موقع "تويتر" إثر نشرها الصورة المدججة بالنجوم مباشرة أثناء بث فعاليا الحفل، وهذا ما أدى لاشتعل حرب من نوع آخر على المواقع الإلكترونية بين محبي منتجات شركة آبل ومنافستها اللدودة سامسونغ.

وشكلت سامسونغ أحد أهم رعاة الحفل، حيث شوهدت الين تلتقط عددا من الصور الشخصية أو ما يسمى بالـ "selfie" بواسطة هاتف سامسونغ أبيض مباشرة على المسرح قبل أن تنضم للجمهور وتلتقط صورة مع عدد من نجوم هوليود. لكن محبي مقدمة البرامج الفكاهية أثبتوا بالدليل القاطع أن النجمة الأميركية كانت تستخدم هاتف آبل لنشر صور ما وراء الكواليس قبل أن تنتقل للسامسونغ.

ومن المعروف أن مواقع الواصل الاجتماعي تظهر من أي جهاز تم نشر التغريدة أو الصورة، لتظهر سلسلة الصور أن الين استخدمت هاتفها الشخصي أو الآي فون قبل أن تنشر حقا صورة المشاهير إياها ولكن بواسطة السامسونغ دون أي غش أو مرواغة.

وفيما يستمر الجدال الإلكتروني بين جبهتي حرب الهاتفين الأكثر ذكاء في عصرنا الحالي، يبقى السؤال هل ستنتقل ألين الى الضفة الأخرى وتستخدم السامسونغ؟