دعوات واسعة لإزالة مجسم "الإبهام" من بغداد (صور)

يطالب مدونون عراقيون، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع، بإزالة مجسم إصبع الإبهام، الذي وصفوه بالمثير للسخرية من بغداد، بعد أشهر من نصبه أمام أحد الفنادق الحديثة في العاصمة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ما يشبه الحملة المناهضة للمجسم الذي يعده كثيرون مسيئًا من الناحية الاجتماعية بسبب تصميمه غير الموفق على حد وصف الكثيرين.

ويقع المجسم أمام فندق ومركز تجاري افتتح العام الماضي، على جسر الجادرية في منطقة القادسية، ويطل على نهر دجلة الذي يخترق العاصمة، ويعتقد أن فكرته تشير لكونه بصمة الشركة المستثمرة أو رئيسها التنفيذي عبدالله الجبوري في مشاريع البلاد الاستثمارية.