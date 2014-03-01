بقرة "تنتحر" بعد تعرضها للاغتصاب على يد أمريكي

أقدمت "بقرة" على "الانتحار"، عبر إلقاء نفسها أمام المركبات المارة في أحد الطرق الرئيسية في أمريكا، إثر تعرضها لحادثة اغتصاب على يد شاب شاذ جنسي.

وفي التفاصيل، لاحظ صاحب مزرعة أن أبقاره أصبحت مضطربة، وتراجع انتاجها من اللبن، حيث وضع كاميرات داخل مزرعته، ليكتشف تعرض أبقاره للاغتصاب على يد شابين.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الشابين، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي على مجموعة من الأبقار.

وكان ريد فونتين، ويبلغ من العمر 31 عاما يمارس شذوذه على مجموعة من الأبقار في مزرعة مجاورة لمقر عمله، فيما يقوم شريكه مايكل جونس، (35 سنة) بتصوير العملية.

وكان فونتين يعمل كمتخصص في الشبكة الإلكترونية في مدرسة فارمينتون، قبل أن يقدم استقالته الأحد الماضي بعد انكشاف أمره.

ويقول صاحب المزرعة:"إن بقرة، تعرضت للاغتصاب، قبل فونتين، اعترضت طريق السيارات في محاولة واضحة منها للتخلص من حياتها، حيث نفقت بالفعل بعدما تسببت في حادث اصطدام بين 3 مركبات".