مرض يُبرىء رجلا من تهمة القيادة تحت تأثير الكحول

برأ القضاء البلجيكي مواطنا من تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، أمس الاثنين؛ لأنه يعاني من متلازمة التخمر الذاتي، وهي حالة نادرة ينتج فيها الجسم الكحول.

وأبلغت محامية المتهم "آنس جيسكيير" رويترز، بأن موكلها يعمل في مصنع للجعة فيما يمثل "مصادفة مؤسفة أخرى"، لكن ثلاثة أطباء فحصوه بشكل مستقل أكدوا أنه يعاني من المتلازمة.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن القاضي أكد في حكمه أن المدعى عليه، الذي لم يُذكر اسمه تماشيا مع العرف القضائي المحلي، لم يعانِ من أعراض الثمالة.

وأوضحت ليزا فلورين، عالمة الأحياء الإكلينيكية التي تعمل مع مستشفى "إيه.زي. سينت لوكاس" البلجيكي، أن الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ينتجون نوع الكحول الموجود في المشروبات الكحولية نفسه، لكنهم بشكل عام يشعرون بآثاره بنسبة أقل.

وأضافت أن الأشخاص لا يولدون مصابين بمتلازمة التخمر الذاتي، لكن يمكن أن يصابوا به عندما يعانون من عارض آخر مرتبط بالأمعاء.